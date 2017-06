"Kein Unternehmen in Europa kann eine höhere Anzahl an Linux-Zertifizierungen aufweisen. Dieses auf dem Markt einmalige Know-how der Linforge-Experten ergänzt unser Portfolio hervorragend. Auch im Umfeld von verstärkt nachgefragten Open-Source-Lösungen können wir unsere Kunden nun vollumfänglich unterstützen", erklärt S&T-Vorstand Michael Jeske, der künftig auch als neuer Co-Geschäftsführer von Linforge agieren wird.

Auf Wachstumskurs

Clemens Niederreiter, der bereits seit 15 Jahren bei Linforge bzw. dem Vorgänger-Unternehmen Linbit IT als technischer Leiter beschäftigt ist, wird neuer Geschäftsführer und CTO. "Wir bleiben, was wir sind: Österreichs führender Linux-Dienstleister. Durch die Integration in den S&T-Konzern können wir unsere Wachstumsstrategie noch besser umsetzen", betont er. Die Transaktion wurde von i5invest begleitet. Johannes Raidl, Partner bei i5invest, über den Deal: "Die konsequente Aufbauarbeit, die Linforge für den Einsatz von Open-Source-Lösungen in Unternehmen geleistet hat, hat das Unternehmen zu einem höchst attraktiven Übernahmeziel gemacht. S&T hat das erkannt und bietet Linforge eine attraktive Perspektive."