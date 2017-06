All jenen, die am liebsten ihre alten Feature Phones für immer weiterverwenden würden, kann jetzt mit der Wiedergeburt des Nokia 3310, das vor 17 Jahren ein absoluter Bestseller war, etwas Neues geboten werden. Der finnische Hersteller HMD Global schaffte damit bereits einen öffentlichkeitswirksamen Erfolg auf dem Mobile World Congress im Frühjahr.

Dass das alte Nokia 3310 optisch eigentlich ein wenig attraktiver Klotz war, vergisst so mancher Nostalgiker gerne. Die Designer haben es deshalb gewagt, der Neuauflage ein runderes Gehäuse zu verpassen, das es in vier Farben gibt. Unser dunkelblaues Testmuster sieht deutlich unauffälliger aus als etwa die Versionen in glänzendem Orange oder Gelb. Beim Gewicht hat das Telefon eine echte Diät durchlaufen, denn der Neuling wiegt gerade einmal 80 Gramm, während das alte Modell stolze 133 Gramm auf die Waage brachte.