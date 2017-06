15 knifflige Fragen im Vorstellungsgespräch - und wie man sie beantwortet

Glückwunsch! Ihr Killer-Lebenslauf und einwandfreie Anmeldeinformationen haben Sie vor den HR-Manager gebracht. Mit diesen Tipps bekommen Sie den Job.

Wie man schwierige Fragen beim Vorstellungsgespräch beantwortet © Pixabay

Im gegenwärtigen wettbewerbsorientierten IT-Arbeitsmarkt für ein Interview eingeladen zu werden kann sich bereits wie ein Erfolg anfühlen. Aber die wirkliche Arbeit hat trotzdem gerade erst begonnen.

Um für Ihr nächstes Interview wirklich vorbereitet zu sein, müssen Sie fähig sein, schwierige Fragen zu beantworten. Die meisten Headhunter und HR-Manager halten sich an die immer gleichen bewährten Fragen, um herauszufinden, wer Sie sind und was Sie für das Unternehmen tun können. Und während manche davon auf der Oberfläche langweilig erscheinen mögen, können sie doch sehr schwierig zu beantworten sein. Hier sind die fünfzehn häufigsten Interview-Fragen, mit denen Sie konfrontiert werden - und wie man sich ihnen nähert.

1. Können Sie mir ein wenig über sich erzählen?

Was einfach klingt ist schwieriger zu beantworten als Sie denken. Sie wollen nicht poetisch über Strick-Hobbies oder die Lieblings-Katze werden; Noch wollen Sie in eine ungekürzte Beschäftigungshistorie starten, meint Rick Gillis, Job-Such-Stratege, Berater, Sprecher und Autor von "Job! and promote!". Ihre Arbeit spricht nicht für sich. Aber Sie tun es.

Gillis empfiehlt ein leistungsorientiertes Resümee, das die ersten vier beeindruckendsten Erfolge hervorhebt, um die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu bekommen. Hier haben Sie die Chance, diese in größerer Tiefe vorstellen zu können."Sie sollten Fälle aus der Vergangenheit aufzeigen, wo Sie Ihrer Firma Geld gebracht oder eingespart haben. Geben Sie einen prägnanten und überzeugenden Pitch darüber, welchen bedeutenden Beitrag Sie geleistet haben", so Gillis. Dann können Sie dazu übergehen, wie diese Errungenschaften und Erfahrungen Sie für den Job eindeutig qualifizieren.

2. Wie haben Sie von der Position erfahren?

Die meisten Arbeitgeber haben das Gefühl, dass Empfehlungen die besten Angestellten bringen. So werden sie unweigerlich diese Frage stellen, mit Blick darauf wen Sie in der Firma bereits kennen. An dieser Stelle sollten Sie Ihre Verbindungen zum Unternehmen aufzeigen, meint Dan Schawbel, Partner und Research Director bei Future Workplace. Die jüngste Active Job Seeker Dilemma Umfrage von Future Workplace, Research-Unternehmen und Workforce-Management-Beratung und Beyond.com, einem Karriere-und Jobmarkt, befragte 4.347 US-Arbeitssuchende und 129 HR-Profis. Man fand heraus, dass 71 Prozent der HR-Profis Empfehlungen als den besten Weg sehen, um geeignete Kandidaten zu finden. Die Nutzung Ihres Netzwerks signalisiert einem potenziellen Arbeitgeber, dass Sie die notwendigen Soft Skills haben, um erfolgreich zu sein, so Schawbel."

[Kommunikation, Vernetzung und Teamarbeit] sind Fähigkeiten, die Sie nicht nur für den Job brauchen, sondern für Ihr ganzes Leben. Die Leute müssen verstehen, wie das funktioniert - es muss gar kein Familienmitglied oder ein guter Freund sein - nur jemand, den man kennt. Finden Sie heraus, wie man Gemeinsamkeiten findet und ein Mittagessen oder ein Treffen im Kaffeehaus einrichtet. Nutzen Sie diese Beziehung, um herauszufinden, wie Sie zusammenarbeiten können", meint Schawbel.

Wenn Sie von dem Job durch eine Veranstaltung oder einen Artikel gehört haben, oder zufällig darüber gestolpert sind, erklären Sie einfach, was an dem Posten Ihnen ins Auge gestochen ist und warum Sie der perfekte Kandidat sind.

3. Was wissen Sie über die Firma?

Es ist wichtig, im Vorhinein Ihre Hausaufgaben zu machen und den Arbeitgeber zu recherchieren. Stoppen Sie aber nicht bei den allgemeinen Informationen, so Gillis. Scannen Sie Business-Publikationen, Zeitungen, oder sogar Firmenbuch und Börsenberichte. Finden Sie nicht nur Strategien und Initiativen, sondern auch Mission und Werte des Unternehmens heraus. Die Firmenkultur ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, also stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Gefühl dafür haben, ob sie ins Bild passen."Dieser Aufwand bringt Sie gegenüber anderen Kandidaten klar in Vorteil. Er zeigt, dass Sie nicht nur wissen was das Unternehmen derzeit tut, sondern auch in welche Richtung es marschiert. Und dann können Sie Ihre Antworten so adaptieren, dass Sie in dieses Wachstumsmuster passen", rät Gillis.

4. Was sind Ihre größten beruflichen Stärken?

Wenn Arbeitgeber diese Frage stellen, versuchen sie zu beurteilen, wie Sie Ihre Stärken zu ihrem Vorteil nutzen können, oder wie Sie Lücken im Unternehmen ausfüllen könnten. Hier ist nochmals eine Gelegenheit, Leistungen, Fähigkeiten und Erfahrungen anzubringen, so Gillis. Schneidern Sie Ihre Antworten nicht nur auf das zu, was der Interviewer vermutlich hören will. Bedenken Sie auch die Fähigkeiten welche für den Job relevant sind. Diese gehen über Generika wie "Kommunikation" hinaus.

5. Was halten Sie für Ihre Schwächen?

Es scheint offensichtlich, aber sagen Sie bitte jetzt nicht: "Ich bin immer zu spät dran", oder "Ich arbeite nicht gut in Teams". Ein weiterer falscher Satz: "Ich habe keine Schwächen." Die ideale Antwort hier ist eine, die zeigt, dass Sie selbstbewusst sind, verstehen, wo in einem professionellen Setting Ihre Grenzen liegen, und aufzeigen wie Sie derzeit daran arbeiten, Ihre Schwächen zu verbessern. Zum Beispiel, obwohl öffentliches Sprechen nicht Ihr Ding ist, haben Sie sich immerhin schon für erste Rhetorikkurse angemeldet.