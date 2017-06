Bewegungsumkehr

Die Inspiration für die Minensuch-Drohne kam von einem Waffendetektor des Industriepartners Broadband Discovery Systems, so Rosemarie Oelrich, Forscherin am Naval Surface Warfare Center. "Der war empfindlich genug, nicht nur Waffen zu finden, sondern auch zu erkennen, wo an einer Person der Gegenstand versteckt ist und wie er ausgerichtet ist", sagt sie. Im Prinzip habe man dieses Konzept umgedreht - statt mit einem stationären System Waffen an bewegten Personen zu finden, sucht die fliegende Drohne des Systems "Mine Warfare Rapid Assessment Capability" (MIW RAC) ortsfeste Minen.