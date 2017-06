Der neue Roboterdaumen von Forschern am Massachusetts Institute of Technology (MIT) besteht aus einem transparenten Gelkissen, das mit einer metallischen Farbe besprüht ist. Wenn ein Objekt in dieses Kissen gedrückt wird, verformt es sich.

Menschliche Hand als Vorbild Der neue Greifer weist zudem drei Lichtquellen in unterschiedlichen Farben auf, die das Objekt beleuchten. Eine Kamera fängt die Reflexionen ein. "Das Licht fällt unter unterschiedlichen Winkeln ein", sagt MIT-Professor Ted Adelson. Dementsprechend sind die Winkel, unter denen das reflektierte Licht in die Kamera fällt, ebenso unterschiedlich. Aus diesen Bilddaten errechnet ein Computer dann ein 3D-Bild des Objekts.

Nach 6.400 Versuchen am Ziel

Wenzhen Yuan, die am MIT Maschinenbau studiert und zur Forschergruppe um Adelson gehört, stellte mit Formen 400 Gruppen von Silikon-Objekten her. Jede Gruppe bestand aus 16 Exemplaren. Jede davon hatte die gleiche Form, aber einen jeweils anderen Härtegrad, der mechanisch ermittelt wurde. Jedes dieser Exemplare drückte sie gegen das Gelkissen und zeichnete auf, wie es sich verformte. Sie wählte bei jedem Versuch fünf Bilder aus, deren Daten sie in einen Computer einspeiste.