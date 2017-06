Beide Instrumente wurden bereits am Flughafen Adolfo Suarez Madrid-Barajas als auch am Seehafen von Algeciras (Südspanien) getestet. Außerdem hat Atos die Grenzbeamten entsprechend ausgebildet und den gesamten Ablauf der Implementierung betreut.

Noch intelligenter bis 2020

Bis in drei Jahren wird das Entry and Exit System (EES) betriebsbereit sein und das bisher genutzte manuelle Versiegelungssystem der Pässe ersetzen. Reisende müssen dann in diesem System registriert werden, um in den Schengen-Raum einreisen zu können. Das System wird die Ein- und Ausreisen in einer zentralen europäischen Datenbank protokollieren. Außerdem wird es jedem Mitgliedsland möglich sein, sein eigenes Frequent Flyer Registration System (FFRS) zu verwalten, um den Verkehrsfluss zu verbessern.