"Die meisten Unternehmen verlassen sich ausschließlich auf ungleichartige Logs sowie auf Daten konventioneller Sicherheitslösungen wie der Resource Access Control Facility RACF. Doch selbst da, wo derartige Daten bereits in ein SIEM intergiert sind, sorgt dies nicht für die erforderliche Transparenz, um böswillige Insider identifizieren zu können. Dafür brauchen Unternehmen vielmehr einen tiefgehenden Einblick, wer mit welchen Anwendungen auf welche Mainframedaten zugegriffen hat. Erreicht werden kann dies nur durch eine direkte Echtzeiterfassung sämtlicher Nutzeraktivitäten von Anfang bis Ende – einschließlich der Analyse aller so erfassten Daten mit einer SIEM-Plattform wie beispielsweise Splunk", so Crossno.

Um Security-Teams in Unternehmen bei der Auseinandersetzung mit aktuellen Sicherheitsherausforderungen zu unterstützen, hat Compuware ein Whitepaper mit dem Titel "Mainframe Security in a Hybrid/Mobile World: New Best Practices for the New Threat Matrix" erarbeitet. Das Papier beschreibt sechs unkomplizierte, den sonstigen Betrieb nicht störende Maßnahmen, um Insidergefahren in Mainframeumgebungen wirkungsvoll abzuwehren. Das vollständige Whitepaper steht hier zum Download zur Verfügung.