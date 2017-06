Bei Cloud-nativen Anwendungen handelt es sich um Programme und Dienste, die eigens für die reibungslose Funktionalität in der Cloud programmiert wurden und so die Organisationsentwicklung hin zum agilen Vorgehen sowie die Innovationskraft verbessern können.

"Unsere Prognosen deuten darauf hin, dass Cloud-Native-Architekturen bis 2020 zur Standardeinstellung für Anwendungen werden, die für den Kontakt mit Kunden konzipiert sind. Unternehmen müssen heute mit immer kürzeren Innovationszyklen arbeiten und die Kundenerfahrung stetig besser machen. Gegen diesen immensen Druck gibt uns die Cloud ein gutes Gegenmittel an die Hand", sagt Bernd Bugelnig, Vorstandsvorsitzender bei Capgemini in Österreich. "Die Technologie von Cloud Native Apps ist ein bedeutender Hebel für die Geschäftsperformance. CIOs müssen dafür aber noch Kompetenzlücken schließen und das Thema Kulturwandel in der Organisation ansprechen."

In der Studie wurden über 900 Experten in elf verschiedenen Ländern in Europa, Amerika und Australien befragt. Die Teilnehmer stammen zu gleichen Teilen aus IT- und Fachabteilungen. Als Gründe für die stärkere Cloud-Nutzung nennen 74 Prozent von ihnen die Steigerung der Geschäftsagilität, 70 Prozent die Erweiterung der Zusammenarbeit mit externen Partnern und 67 Prozent die Verbesserung der Kundenerfahrung.