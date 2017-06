Xerox zeigt in Wien erstmals digitale Arbeitsplatzassistenten

Wien war neben New York, London, Paris, Düsseldorf und Mailand eine wichtige Station der globalen Future-of-Work-Tour. Bei diesem Event wurden im Wiener Xerox-Customer-Innovation-Centre die 29 ConnectKey-fähigen Produkte der VersaLink- und AltaLink-Serie sowie das Xerox Versant 180 Digitaldrucksystem erstmals in Österreich vorgestellt.

Sandra Kolleth, General Manager bei Xerox Austria © Xerox Austria

Rund 100 Gäste konnten beim "Future of Work" Event von Xerox am 30. Mai in Wien einen Blick in die Zukunft werfen: die 29 ConnectKey-fähigen Produkte der VersaLink- und AltaLink-Serie wurden erstmals in Österreich vorgestellt (die COMPUTERWELT online berichtete). Die ConnectKey-Technologie verwandelt herkömmliche Drucker in intelligente, vernetzte Arbeitsplatzassistenten, die den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht werden.

Digitalisierung verändert die Arbeitswelt

Zum Auftakt der Veranstaltung diskutierte Sandra Kolleth, Generaldirektorin von Xerox Austria, gemeinsam mit Isabella Mader, Vorstand und CIO des Excellence Institute, welchen Einfluss technologische Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung auf unser Arbeits- und Geschäftsleben haben. Dabei gilt für Mader nach wie vor, dass "die Geschichte der Arbeit eine Geschichte der Arbeitserleichterung ist."Diese Entwicklung werde jetzt mit den neuen digitalen Möglichkeiten weitergeschrieben. Dem pflichtet Kolleth bei und ergänzt: "Mobilität und Flexibilität sind für die zukünftigen Arbeitsweisen maßgeblich. Das Ziel vieler unserer Kunden ist ein flexibler und auch mobiler Zugriff auf Informationen bei gleichzeitiger Wahrung von Sicherheit, Compliance und Umweltschutz. Daher haben wir eine Produktfamilie aus echten Arbeitsplatzassistenten entwickelt, die mobil und sicher über die Cloud vernetzt sind. Sie schlagen die Brücke zwischen papierbasierter und digitaler Welt."

Ein sehr wesentlicher Faktor sind auch die benutzerfreundliche, Tablet-ähnliche Bedienung der Geräte, die Automatisierung von Arbeitsabläufen über Apps am Gerät sowie die nahtlose Integration der Xerox Geräte in Managed-Print-Services-Dienstleistungen.

Offene Schnittstellen ermöglichen Xerox und akkreditieren Lösungsanbietern das Entwickeln und Implementieren von standardisierten und kundenindividuellen Workflows, von denen eine Auswahl wie der Easy-Translator-Service oder ein Prozess zur Verarbeitung von Rechnungen live vorgestellt wurde.

Letztlich - darin stimmten Kolleth und Mader überein - spielt aber der Mensch weiterhin die wesentlichste Rolle und es bedarf noch intensiverer Kommunikation und digitaler Bildungsmaßnahmen, um die Menschen auf der Reise in die digitale Zukunft zu unterstützen.

Neues auch im Produktionsdruck

Die neue Versant Produktfamilie (Xerox Versant 180 Press, Xerox Versant 3100 Press) bietet verbesserte Automatisierungsfunktionen, erhöht dadurch die Verfügbarkeit, reduziert die Makulatur, verkürzt die Durchlaufzeiten und erweitert gleichzeitig die Anwendungsmöglichkeiten.

Die Digitaldrucksysteme der Versant-Produktlinie sind dadurch leistungsfähiger, schaffen mehr Output und verfügen über Inline-Automatisierungstools, wie ein Spektralfotometer, einen Booklet-Maker für randlos bedruckte Broschüren, eine Stanze, einen SquareFold-Trimmer und weitere verbesserte Endverarbeitungswerkzeuge für Druckerzeugnisse aller Art. Gezeigt wurden die Produkte auf der Veranstaltung auch im Zusammenspiel mit Xerox Tools zur Umsetzung von Multichannel-Kommunikationskampagnen.