DIGILITY - Europas größte AR/VR-Konferenz findet zum zweiten Mal in Köln statt

Nach der letztjährigen, erfolgreichen Premiere mit 1.000 internationalen Teilnehmern aus 32 Ländern und mehr als 70 Speakern, geht die Koelnmesse mit der DIGILITY Konferenz und Expo in die zweite Runde. Am 5./6. Juli wird die DIGILITY ihren Fokus erneut auf die Themen Augmented und Virtual Reality, Mixed Reality, Wearable Computing, 360°-Imaging, 3D-Entwicklungen und Künstliche Intelligenz legen.

Expertenrunde auf der DIGILITY 2016. © Koelnmesse

Zum ersten Mal wird die DIGILITY in diesem Jahr gemeinsam mit dem Hauptsponsor Audi und weiteren Partnern wie HTC, Vectorform und Salt 'n Pepper, einen Hackathon ausrichten. Dieser wird 32 Stunden dauern und damit die dritte wichtige Säule neben der Konferenz und Expo für die DIGILITY sein.

International bekannte Speaker wie Jody Medich (Singularity University), Prof. Mel Slater (eventLAB / Virtual Body Works), Bianca Jürgens (Mercedes-Benz), Yobie Benjamin (Avegant), Jay Donovan (TechCrunch), Rosa Riera (Siemens), Hervé Fontaine (HTC) und Dominic Eskofier (NVIDIA) - werden Visionen, praktische Anwendungen für AR/VR/MR präsentieren und Einblicke in immersive Technologien und Innovationen geben.

Namhafte Experten und Vortragende

Jody Medich arbeitete als Principal Experience Designer maßgeblich am HoloLens-Projekt bei Microsoft und als Principal UX bei LEAP Motion mit. Sie wird auf der DIGILITY zeigen, wie die Verschwendung von kognitiven Ressourcen mit Hilfe von AR/VR/MR aufgehalten werden kann und die Schnittstellen von Kopf-Körper-Computer durch Entwickler völlig neu gedacht werden müssen.

Mel Slater wird Ideen präsentieren, wie Virtual Reality unser menschliches Leben bereichern und verbessern kann. Seine Forschungen haben das Verständnis, wie VR unsere Wahrnehmung des Menschen an sich verändern kann, elementar geprägt. Außerdem wird Yobie Benjamin, Technology Pioneer des World Economic Forums und Mitgründer von Avegant, einen Einblick darüber geben, welche zugrundeliegenden Technologien unsere Experiences mit am Körper tragbaren Datengeräten vorantreiben. Und last but not least wird Rosa Riera vom Launch der neuen Employer Brand von Siemens berichten, die mit einer Serie an VR-Dokumentationen vorgestellt wurde und maßgeblich den Dialog im Unternehmen fördert.

Die enorm schnell wachsende AR/VR-Industrie steigert die Notwendigkeit und Nachfrage nach stabilen Hardware- und Softwarelösungen, neuen Geschäftsmodellen sowie den Ruf nach Investitionen und Förderungen. Die DIGILITY wird auch 2017 eine offene Plattform bieten, für alle jene, die sich für neue Möglichkeiten in der Entwicklung für Marken, Unternehmen, den Mittelstand und Chancen für Startups und Investoren interessieren. Einige der Highlights werden sein: die Keynote von Mercedes-Benz, die Virtual Reality im Bereich Engineering Research und Implementation mittels Virtual Reality einsetzen; Innovationen wie Innoactives' Holocloud - ein VR Kollaborationstool für Enterprises - oder MediaMarktSaturns Lösung für den Einzelhandel, die bereits einen Ausblick in Richtung Zukunft gibt: Roboter werden uns durch Shops navigieren, Augmented und Virtual Reality werden unsere Online- und Offline-Welten miteinander verschmelzen lassen; und Artificial Intelligence wird genau das Produkt präsentieren, wonach der Kunde sucht. Auf der Expo im Boulevard der Koelnmesse werden Aussteller aus der ganzen Welt ihre Services und Produkte präsentieren und die Besucher sie selbst ausprobieren lassen.

DIGILITY Hackathon

Der erste DIGILITY Hackathon wird am 5. Juli morgens starten und der "Wissensgenerator" des Events sein. Die Koelnmesse und Audi als Hauptsponsor, werden rund 100 Interessierten die Möglichkeit geben, 32 Stunden lang an einer gemeinsamen Problemstellung, kollaborativ zu arbeiten und die Ergebnisse am zweiten Tag der Konferenz einem breiten Publikum zu präsentieren.

"Audi ist der Ansicht, dass dies ein wichtiger Moment ist, um den aktuellen Stand der virtuellen Zusammenarbeit, Interaktion und des UX/UI-Designs in diesen Technologien zu erforschen," sagen Jan Pflüger und Jens Angerer vom Kompetenzzentrum AR & VR/ProductionLab @Audi. Deswegen sponsere man den DIGILITY Hackathon 2017. Audi unterstütze die Herausforderung, aus neuen Ideen rasch Prototypen zu entwickeln, neue Talente zusammenzubringen und so eine europäische XR-Szene zu entwickeln, so die Pflüger und Angerer unisono .

Um am Hackathon teilzunehmen, können Interessierte sich auf der Website der DIGILITY bewerben. Unterstützt wird der Hackathon von den Firmen Unity, Vectorform sowie Salt 'n Pepper.

Noch mehr Action und Infos

An beiden Konferenztagen werden die Teilnehmer in Workshops neue Developing Tools, Hardware-Lösungen und Design Thinking-Methoden erlernen können. Die Themen reichen von "Creating Cinematic VR Content", "How to identify a meaningful VR product for your business" bis hin zu "Interactive 360° VR Experiences in minutes". Eine Anmeldung zu den Workshops ist ebenfalls auf der Website erforderlich.



Die Liste der Speaker, die Themen und das Programm werden kontinuierlich bis zum Event aktualisiert. Tickets und Informationen erhalten Interessierte unter www.digility.de.