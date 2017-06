PwC und IDC zählen TmaxSoft zu den 30 weltweit aussichtsreichsten Software-Unternehmen

Das Technology Institute der Wirtschaftsberatung PwC hat in Zusammenarbeit mit der IDC das koreanische Software-Unternehmen TmaxSoft in seine Liste der globalen Top 30 Software-Unternehmen aus aufstrebenden Märkten aufgenommen. In seiner Heimat Korea ist TmsxSoft bereits marktführender Enterprise-Application- und Middleware-Lösungsanbieter.

TmaxSoft-CEO und Gründer Daeyeon Park © TmaxSoft

Die Rangliste "Emerging Markets Top 30 Software Companies" basiert auf der Auswertung einer Kombination unterschiedlicher Finanz-Faktoren - darunter jährliche Software-Umsätze und Wachstumsraten, Unternehmensabschlüsse, öffentliche Quellen sowie IDC-Schätzungen für private Wirtschaftsunternehmen. Zusätzlich fließen strukturelle und kulturelle Kriterien aus den Heimatmärkten der jeweiligen Unternehmen in die Bewertung ein. Diese seien aus Sicht von PwC häufig die Grundlage für eine erfolgreiche globale Geschäftsentwicklung.

Mit der Aufnahme von TmaxSoft in das Ranking unterstreichen PwC und IDC die Ambitionen des koreanischen Software-Unternehmens, sich als Global Player für moderne Enterprise Cloud-, Infrastruktur- und Legacy-Systeme in einem bislang von namhaften Größen wie Oracle dominierten Markt erfolgreich zu behaupten. Aufgrund seiner Finanzstärke und expansiven Unternehmensstrategie habe TmaxSoft demnach das Potenzial, die legitime Nachfolge zu heute klangvollen Namen auf dem Weltmarkt, wie Kaspersky Labs, Infosys oder Alibaba anzutreten.

"Die Anerkennung, die unserem Unternehmen über den PwC-Report zuteilwird, ist eine Bestätigung unseres weltweiten Geschäftserfolgs", freut sich Thomas Hellweg, Bereichsleiter und Geschäftsführer DACH von TmaxSoft, und erläutert: "Trotz seiner fortschreitenden globalen Expansion ist TmaxSoft unmittelbar mit der Kultur, dem Unternehmergeist, der Innovationskraft sowie nicht zuletzt der hervorragenden Ingenieurs- und Entwicklerkunst Koreas verwurzelt. Daraus beziehen wir eine große unternehmerische und technologische Stärke, die schon viele einheimische Unternehmen, wie Samsung, Kia Motors oder Hyndai, zu Weltmarken katapultiert hat. Sie ermöglicht uns, neuartige Wege zu gehen und mit offenen, leistungsstarken und wirtschaftlichen Lösungen dem Vendor-Lock-In-Diktat arrivierter Anbieter im Enterprise-Application-Markt entgegen zu treten."

Auf Expansionskurs

Das 1997 von Daeyeon Park, einem ehemaligen Professor am koreanischen Advanced Institute of Science and Technology, gegründete Software-Unternehmen TmaxSoft ist mit einem Anteil von 42,1 Prozent am koreanischen Middleware-Markt heute Marktführer in einem der anspruchsvollsten Technologiemärkte mit der weltweit höchsten Breitband-Durchdringung.

Zum Portfolio gehören Enterprise Applikationen zur Modernisierung bzw. Substitution von Cloud-, Infrastruktur- und Mainframe-Legacy-Systemen. Sie sollen Unternehmen die einfache, komfortable und kostengünstige Digitalisierung ihrer Virtual Data Centers ermöglichen. Mit seinen Flaggschiff-Produkten "OpenFrame" und der RDBMS-Lösung "Tibero 6" positioniert sich TmaxSoft als attraktive Alternative zu traditionellen Lösungen etablierter Hersteller.

Mit der Errichtung des US-Hauptquartiers in Chicago legte TmaxSoft in 2006 einen wichtigen Meilenstein für seine globale Expansion. Die eigentliche Zentrale befindet sich jedoch nach wie vor im hauseigenen Tmax-Tower in Seongnam. Bis heute hat das Unternehmen 20 weitere Strategiezentren etabliert und betreut rund 1.600 Unternehmenskunden rund um den Globus. Zur weiteren Erschließung des zentraleuropäischen Markts wurden erst im Mai dieses Jahres drei neue Geschäftsstellen in Paris, Madrid und München eröffnet.