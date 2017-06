Veeam-Partner-Briefing: "Verfügbarkeit treibende Kraft auf dem Weg zur Digitalen Transformation"

Veeam Software hat vergangene Woche beim Veeam-Partner-Briefing in der Ottakringer Brauerei in Wien vor österreichische Partner die Wichtigkeit der Digitalen Transformation betont und die erst vor zwei Wochen auf der weltweiten Kunden- und Partnerkonferenz VeeamON in New Orleans vorgestellten Lösungen, die neue Availability Suite v10, präsentiert.

Mario Zimmermann, Country Manager Österreich bei Veeam Software © Veeam Software

"Verfügbarkeit von Daten und Applikationen ist heute für jedes Unternehmen unabdingbar. Verfügbarkeit ist die treibende Kraft auf dem Weg zur Digitalen Transformation in Österreich. Und gemeinsam können wir Österreich zukunftsfit machen", stimmte Mario Zimmermann, Country Manager Österreich von Veeam Software, die anwesenden Partner in seinen Begrüßungsworten ein. Entsprechend standen Verfügbarkeit, Sicherheit von Daten mit dem Schwerpunkt Ransomware und neue Veeam-Innovationen im Mittelpunkt des halbtägigen Events, das von den Partnern Avnet, Arrow ECS Internet Security so-wie Fortinet unterstützt wurde. Dabei fiel immer wieder ein Stichwort: die "Always-On Cloud".

Business Continuity und Agilität im Unternehmen stärken

"Die Frage ist schon lange nicht mehr, ob Cloud oder nicht. Die Frage ist, welche Cloud", weiß Zimmermann. Das Ziel, so der Veeam-Country-Manager weiter, sei es heute, uneingeschränkte Verfügbarkeit in Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen zu gewährleisten und ein nahtloses, digitales Erlebnis für den Anwender zu gestalten. Die Lösung, die Veeam Unternehmen jeder Größe für dieses Unterfangen in die Hand gibt, ist die wesentlich erweiterte Veeam Availability Suite in der Version 10. Diese "Cross-Cloud"-Datenmanagement-Plattform stärkt Business Continuity und Agilität in Unternehmen und kümmert sich aus einer Hand um die sichere Verwahrung jeder Form von Workload - ob virtuell, physisch oder Cloud-basiert.

Spezielle Initiativen und Angebote für österreichische Partner

Weiters stellte Veeam neue Initiativen und Angebote vor, mit denen speziell österreichische Partner ihre Kunden bei der Umsetzung von zukunftsweisenden Cloud-Modellen unterstützen können. Mit der Erweiterung der Veeam "Always-On Cloud"-Availability-Platform können Partner ihre Kunden bei der Migration und Verwaltung von Daten in einer Cloud-Umgebung unterstützen. Speziell die noch engere Zusammenarbeit zwischen Veeam und Microsoft sowie deren Erweiterung der Storage-Allianz für eine dauerhafte Verfügbarkeit der Cloud stieß auf Anklang. "Dadurch eröffnen sich für unsere Partner und deren Kunden neue Möglichkeiten und auch Umsatzchancen. Wir bieten umfassende Unterstützung für alle ProPartner und Veeam Cloud und Service Provider bei der Migration", ergänzte Zimmermann.

Veeam verfügt über ein großes Netzwerk von Vertriebspartnern, die Veeam-Lösungen für Datenmanagement und -sicherheit in der Cloud anbieten: 47.000 ProPartner sowie 15.000 Cloud Serviceprovider (VCSP) liefern Backup- und Disaster Recovery-Lösungen, darunter 2.900 Partner, die Veeam Cloud Connect für ihr Backup- und Disaster-Recovery-Angebot in der Cloud nutzen. In Österreich vertrauen über 5.900 Kunden, die von über 790 lokalen ProPartnern serviciert werden, auf Veeam-Technologien.