Schneller ans Ziel Von robusteren Handy-Displays über effizientere Stromgewinnung bis hin zu flexibler Elektronik: Oft sind es Durchbrüche in der Materialforschung, die dann große technologische Würfe ermöglichen. Doch die Entwicklung neuer Materialien kann sich in die Länge ziehen. Denn es gibt viele Millionen an möglichen Anordnungen verschiedener Atome und Moleküle, doch nur ein Bruchteil davon sind auch stabil und im Labor herstellbar. Forscher suchen also praktisch die Nadel im Heuhaufen. Der Liverpooler Algorithmus nutzt nun ein chemisches Verständnis der Struktur bekannter Materialien, um neue Kombinationen vorzuschlagen, die ebenfalls stabil und synthetisierbar sein sollten.

"Der wesentliche Schritt bei dieser Arbeit war die Möglichkeit, eine große Zahl an wirklich repräsentativen Strukturen zu generieren, um zu beurteilen, welche Element-Kombinationen stabil sind", sagt Matt Rosseinsky, Chemieprofessor an der University of Liverpool. Dadurch kann der Algorithmus Forschern helfen, aus der Unmenge an möglichen Materialen nur vielversprechende auszuprobieren und so schneller ans Ziel zu kommen. "Das ist wie eine Karte mit Adresse zu haben, statt nur zu wissen, dass jemand irgendwo in London lebt", vergleicht der Materialchemiker.