Die Studie zeigt auch: Die am meisten gefürchtete Konsequenz in Folge eines Cybersicherheitsvorfalls sind Reputationsschäden für die eigene Organisation – das sagt jedes fünfte von Kaspersky Lab befragte Institut (17 Prozent). "Im Bankbereich ist die Reputation eines Instituts entscheidend; und Cybersicherheit spielt hierfür eine entscheidende Rolle", sagt Kirill Ilganaev, Head of Kaspersky DDoS Protection. "Wird ein Online-Service einer Bank attackiert, geht das Vertrauen betroffener Kunden verloren. Wenn Banken sich vor kostspieligen Cybersicherheitsvorfällen schützen wollen, sollten sie sich in erster Linie gegen DDoS-Angriffe wappnen, die sich gegen Online-Banking-Service richten." Zeitgemäßen Schutz für Banken bieten Security Intelligence Services sowie spezielle DDoS-Lösungen und Fraud-Prevention-Ansätze.