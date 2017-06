Der vom China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) entwickelte Prototyp, der auch "Rainbow" genannt wird, soll dabei laut Schilderung der chinesischen Behörden rund 15 Stunden lang ruhig und kontrolliert auf einem vorgegebenen Pfad in 20 Kilometern Höhe geflogen und anschließend sicher gelandet sein.

Solarbetriebene Vehikel wie das "Cai Hong" hätten in dieser besonderen Höhe hingegen keine Probleme. "Bei unserem UAV fällt auch hier nicht die Leistung ab. Deshalb glauben wir, dass ein solches Flugzeug in Zukunft mehrere Monate lang oder sogar noch länger durchgehend in der Luft bleiben kann", erklärt Guangjia.

China folgt USA und Großbritannien Mit dem erfolgreichen Testflug ist China nach den USA und Großbritannien nun das mittlerweile dritte Land der Welt, das es geschafft hat, unbemannte Drohnentechnologie für den Weltall-nahen Flugverkehr zu entwickeln. "Das Cai-Hong-Team hat es im Rahmen dieses Projekts geschafft, verschiedene zentrale Herausforderungen in einigen technologischen Schlüsselfeldern zu meistern, beispielsweise in der Aerodynamik, der Flugkontrolle und der Art und Weise, wie sich Energie besonders effizient nutzen lässt", freut sich Shi.

Geht es nach den Plänen der chinesischen Regierung, so soll die "Rainbow" in Zukunft als eine Art "Quasi-Satellit" eingesetzt werden, der auch in der Lage ist, einige Funktionen von herkömmlichen Kommunikationssatelliten zu übernehmen. Dabei könnte sie unter anderem auch als ein "fliegender mobiler WLAN-Hub" fungieren, wie Shi veranschaulicht, der mithilft, auch abgelegenere Regionen des riesigen Landes mit mobilen Telekommunikationsdiensten und einer schnellen Internetanbindung zu versorgen. "Auch Anwendungen im Bereich der Forst- und Landwirtschaft oder für Frühwarnsysteme und zur Echtzeitüberwachung von Katastrophengebieten wären vorstellbar", so der Chefingenieur abschließend.