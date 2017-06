Ab Ende Juni soll Google Drive zum Backup-Tool werden. Dann ersetzt Google die App nämlich durch eine Anwendung namens "Backup and Sync", wie der Suchmaschinenriese in einem Blog-Beitrag schreibt. Wie der Nachfolger genau funktionieren wird, ist noch nicht im Detail bekannt. "Backup and Sync" soll aber grundsätzlich, wie der Name schon verrät, wichtige Dateien regelmässig mit dem Cloud-Speicher synchronisieren.