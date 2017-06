Die Übernahme wird getragen von ABRY Partners, einer privaten US-Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investments in Medien-, Kommunikations- sowie Business- und Informations-Services spezialisiert hat. ABRY Partners ist Hauptgesellschafter bei Basefarm. *um agiert weiter als eigenständige GmbH unter dem etablierten Markennamen in Deutschland und Österreich. Der bisherige Managing Director von *um, Ravin Mehta, bleibt als Country Manager für Deutschland und Österreich verantwortlich. Zudem wird er Mitglied des Executive Management Teams und ein wesentlicher Aktionär bei Basefarm.

"Wir freuen uns, The unbelievable Machine in unsere Basefarm-Familie aufnehmen zu können", kommentiert Fredrik Ohlsén, CEO bei Basefarm. "*um hat einen umfangreichen Pool an Experten in den Bereichen Cloud Computing und Big Data. Die Lösungen, mit denen Kunden auf strategischem und analytischem Level unterstützt werden, um ihre Geschäftsprozesse zu verbessern, werden auch von unserem Kundenstamm zunehmend nachgefragt."