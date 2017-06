Computacenter bietet ab sofort sein Angebot für Disaster Recovery as a Service (DRaaS) über Zerto Virtual Replication (ZVR) an.

Als lizenzierter Partner bietet Computacenter ab sofort sein Angebot für Disaster Recovery as a Service (DRaaS) über Zerto Virtual Replication (ZVR) an. "Damit reagiert der IT-Dienstleister auf die steigende Nachfrage nach fortschrittliche Wiederherstellungsfunktionen in Hybrid-Cloud-Infrastrukturen. In anderen europäischen Märkten bietet Computacenter die Notfallwiederherstellung als Service über ZVR schon länger an. Mit ZVR erhalten Kunden von Computercenter eine Technologie, die ihnen dabei hilft ein höheres Maß an Flexibilität zu erlangen.