Tests bereits erfolgreich

In klinischen Versuchen hat sich das Device bereits als wirksam erwiesen und gezeigt, dass es zu keinen Nebenwirkungen kommt. Innerhalb der vergangenen vier Jahre hat Ybrain für sein Projekt bereits Förderungen in einer Höhe von neun Mio. Dollar (rund 8 Mio. Euro) erhalten. Das Hightech-Kopfband ist in zwölf Spitälern innerhalb Südkoreas zum Einsatz gekommen. Laut dem Ybrain-CEO soll Mindd noch im Laufe dieses Jahres auch in Europa und 2019 in den USA erhältlich sein.