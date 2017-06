Sage DPW to Go ist die neue HR-Lösung für Start-ups und KMUs

Mit der Personal-Software DPW to Go geht Sage neue Wege bei Distribution, Instal-lation und Verrechnung, die den heutigen Anforderungen von Start-ups und KMUs Rechnung tragen: sofort verfügbar – intuitiv – ganz ohne Investitionsbedarf.

Johannes Kreiner, Geschäftsführer Sage Österreich © Sage

Sage DPW to Go ist eine HR-Lösung rund um die Themen Zeit-, Abwesenheits- und Leistungserfassung für Start-ups und KMUs. Das neue Konzept ist innovativ und effizient zugleich: Kunden bekommen ein HR-Gesamtpaket das alle gesetzlichen Vorgaben abdeckt, sie können es einfach selbst installieren und an ihre Bedürfnisse anpassen.

"Mit Sage DPW to Go bieten wir jetzt auch eine Lösung für Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen an und das mit der gleichen Qualität mit der wir bereits über 1.000 Kunden beliefern", erklärt Johannes Kreiner, Geschäftsführer Sage Österreich. "Hinter dem Konzept von DPW to Go steckt die Idee, eine moderne, vollwertige und intuitive HR-Software anzubieten. Die Lösung ist von heute auf morgen einsetzbar, selbsterklärend und einfach zu bedienen", führt Kreiner weiter aus. Die Software ist bereits vorparametrisiert, an Hand von Video-Tutorials kann jeder Sage DPW to Go selbst installieren und einfach anpassen. Der Vorteil: Die oft sehr hohen Einrichtungskosten entfallen komplett.

Deckt alle gesetzlichen Vorgaben ab

Die Lösung deckt alle gesetzlichen Vorgaben ab, sie umfasst Zeit-, Abwesenheits- sowie Leitungserfassung und wurde speziell für den Bedarf des österreichischen Mittelstands entwickelt. Dazu Kreiner: "Sie haben alles auf einen Blick. Administratives erledigen Sie schnell und haben so mehr Zeit sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren." Die Lösung ist immer und überall verfügbar, sowohl im Office als auch von unterwegs.

Unternehmen können DPW to Go direkt über die Homepage von Sage erwerben. Die Verrechnung ist einfach, flexibel und entspricht den heutigen Kundenwünschen: Unternehmen zahlen lediglich eine monatliche Nutzungsgebühr abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter. Im ersten Monat können Sie die Software testen und jederzeit kündigen.