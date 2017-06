Alles, was Nutzer tun müssen, um sich auf ihrem PC oder im System anmelden zu können: einfach die Hand über den kontaktlosen Handvenen-Scanner halten. Ein derartiger Scanner ist heute bereits in viele Fujitsu LIFEBOOK Notebooks und STYLISTIC 2-in-1-Tablets integriert, ist aber auch als eigenständige USB-Lösung verfügbar. Registrierte Nutzer können sich von jedem Gerät im Unternehmensnetzwerk aus einloggen, da der PalmSecure ID Login mit dem Microsoft Active Directory verbunden ist, das zentral sämtliche Daten einschließlich biometrischer informationen verwaltet.

Infrarot-Scan

Die Fujitsu PalmSecure-Technologie nimmt einen Infrarot-Scan der sauerstoffarmen Venen in der Handfläche vor. PalmSecure kombiniert die Anwenderfreundlichkeit eines kontaktlosen Sensor-Systems mit der Sicherheit, die der Einsatz von Biometrie bietet. Die Nutzer profitieren von einer schnellen und komfortablen Registrierung ohne mühsames Passwort-Eintippen – und sind in der Regel in Sekundenschnelle eingeloggt. Jedes Handvenenmuster ist einzigartig und ändert sich das ganze Leben über nicht. Deshalb ist auch kein Wechsel der Authentifizierung erforderlich. Außerdem entfallen die Anfragen nach Passwort-Resets, mit denen der Helpdesk in Unternehmen gewöhnlich permanent beschäftigt ist.