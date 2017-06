Sensoren am Kiefer erfassen genau, wann und wie viel gegessen wird.

Es handelt sich um eine Kombination aus handelsüblichen akustischen und elektromyografischen Sensoren, die am Kiefer angebracht werden und dort genau erfassen, wann und wie viel Nahrung in einer bestimmten Zeit konsumiert wird - welche Art von Nahrung oder wie viele Kalorien diese hat, wird allerdings nicht gemessen.

Sensoren und Algorithmen

"Die Forschung ist sehr darum bemüht, Essgewohnheiten besser zu verstehen, um daraus konkrete Empfehlungen für Diäten und eine allgemein gesündere Ernährungsweise abzuleiten. Diese sollen den Menschen helfen, ein gesundes Gewicht zu erreichen beziehungsweise zu halten, sich von Essstörungen wieder zu erholen oder einfach generell ihr persönliches Wohlbefinden zu steigern", beschreibt Shengjie Bi, Doktorant am Department of Computer Science des Dartmouth College, in einem Paper die Ausgangslage für sein Projekt.