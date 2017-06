Jedes dritte stationäre Unternehmen in Deutschland hat noch immer keine Webseite.

Die Zahlen lassen aufhorchen: Elf Prozent der Händler haben immer noch keine eigene Webseite. Beim rein stationären Handel ist es sogar rund jeder dritte Unternehmer. "Kunden wünschen sich heute den smarten Store, in dem sie ein rundum vernetztes Einkaufserlebnis haben. Einige Händler halten mit den veränderten Kundenerwartungen noch nicht Schritt. Ziel muss sein, vom Getriebenen zum Gestalter des digitalen Wandels zu werden", so BITKOM-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Zu dem Ergebnis kommt eine Umfrage des Berliner Digitalverbands BITKOM unter mehr als 500 online und stationär tätigen Einzel- und Großhändlern.

Wer über beide Kanäle verkauft, hat zu 71 Prozent online wie offline das gleiche Angebot. Nur sechs Prozent geben an, online ein größeres Angebot zu haben, zehn Prozent sagen, dass sie online günstiger verkaufen. "Viele Händler sehen den Online-Shop nicht als Chance für eine Erweiterung des Portfolios, etwa, da sie Produkte dann nicht mehr alle einzeln im Ladengeschäft vorhalten müssen. Und ein viel zu großer Anteil hat die Online-Welt noch überhaupt nicht für sich entdeckt. Wer heute aber nicht digital ,handelt', verpasst schnell den Anschluss", sagt Rohleder. Der gute Name und eine lange Tradition reichten nicht mehr aus.

In Zukunft investieren

Diejenigen Händler, die neben ihrem stationären Ladengeschäft auch einen Online-Shop unterhalten, erzielen damit erhebliche Einnahmen. So sagt jeder Zweite (50 Prozent), dass er bis zu 30 Prozent des Umsatzes online macht, weitere 27 Prozent der Händler geben an, dass sie zwischen 30 und 50 Prozent ihres Gesamtumsatzes im Internet machen, bei gut jedem zehnten Händler (elf Prozent) ist es sogar mehr als die Hälfte.