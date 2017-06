Kriegsspiel-Oberfläche

"Wir haben gemerkt, wie groß das Potenzial der Anwendung war. Also stellten wir Untersuchungen an und optimierten die App für den typischen amerikanischen Soldaten", so Takor-Group-CEO Amir Farhand. Als er herausfand, dass hauptsächlich Millennials die Anwendung nutzen, wies er seine Designer an, die Oberfläche neu zu überdenken. "Es sieht aus wie ein Kriegsspiel-Screen", sagt Farhand. Nur dass man statt den feindlich gesinnten Truppen die Teampartner sieht.