Das Tool Shurtcut Scanner zeigt Ihnen alle in Windows hinterlegten Verknüpfungen (Shortcuts) an. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihren Rechner auf gefährliche Shortcuts überprüfen wollen. Darauf weist der Hersteller des Tools hin. Was zunächst etwas merkwürdig klingt („gefährliche Shortcuts“), ist aber ein durchaus berechtigter Hinweis. Denn der Angriff mit Schadcode auf einen PC läuft sehr oft in zwei Schritten ab.

Zunächst versuchen die Virenverbreiter, einen sogenannten Downloader auf den PC zu platzieren. Das ist ein kleines Programm, das nichts anders macht, als den eigentlichen Virus auf den PC herunterzuladen und zu starten. Der Grund für die Zweiteilung in Download-Code und Virus liegt bei den üblichen Schutzmechanismen. So setzen etwa alle großen Maildienst-Anbieter Virenscanner ein, die den Anhang jeder Mail scannen. Finden Sie dort einen Virus, wird dieser gelöscht. Ein Download-Code dagegen sieht für einen Virenscanner oft harmlos aus. Der Code richtet ja scheinbar nicht viel an. Entsprechend leichter ist es für den Angreifer einen Downloader per Mail zu verteilen.