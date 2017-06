Google will mit einer kontroversen Praxis Schluss machen: Anzeigen innerhalb von Gmail sollen in Zukunft nicht mehr auf der Basis von Daten aus Gmail-Inhalten auf den User zugeschnitten werden. Stattdessen werde Google die Zielgruppen-Daten aus anderen Quellen wie beispielsweise die Internetsuche oder YouTube speisen, so Diane Greene, SVP Google Cloud in einem Beitrag im Firmenblog.