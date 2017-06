Die geplante Investition von Visa ist Teil der globalen Strategie, die Visa Systeme zu öffnen. So sollen neue Partner unterstützt werden, die das Einkaufserlebnis von Millionen Kunden weltweit verbessern und neu definieren. Klarna entwickelt Produkte, die sich an den sich verändernden Präferenzen der Verbraucher orientieren und ihnen ein flexibles und nahtloses Einkaufserlebnis bieten.

"Klarna hat eine weitreichende Expertise bei Verbraucherkrediten und Onlineshopping. Gemeinsam verfolgen wir die Vision, das Einkaufserlebnis im heutigen Online- und mobilen Handel so einfach wie möglich zu machen", sagt Jim McCarthy, Executive Vice President of Innovation and Strategic Partnerships bei Visa Inc. "Visa will sich mit einer neuen Generation von Partnern und Zahlungsanbietern zusammenschließen, um sicheren Onlinehandel für noch mehr Verbraucher in ganz Europa zu ermöglichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Klarna."