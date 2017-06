2016 beschäftigte das Unternehmen noch fünf Mitarbeiter, im heurigen Jahr wird die Mitarbeiteranzahl bereits auf über 25 anwachsen. Mit über 800 Kunden ist das Produkt schon in 19 Ländern weltweit eingesetzt. Insbesondere im deutschsprachigen Raum soll die Durchdringung des Marktes noch weiter intensiviert werden und auch im osteuropäischen Raum steht die Digitalisierung in der Baubranche noch ganz am Anfang. Mit den zusätzlichen Finanzmitteln sollen diese Märkte vermehrt bearbeitet werden.

Zeitersparnis Mit der smarten Lösung erzielt jeder Anwender Zeitersparnisse von bis zu sieben Arbeitsstunden pro Woche. Das entspricht ca. 18 Prozent der Arbeitszeit. Aufgrund der Transparenz und Konsistenz in der Kommunikation werden auch Folgefehler in Projektabläufen und finanzielle Mehraufwände für alle Beteiligten vermieden.

Die Applikation wird verwendet, um direkt vor Ort mit dem Smartphone oder Tablet Aufgaben, Mängel oder offene Leistungen per Foto, Zeichnung oder Sprachnotiz zu dokumentieren und an die zuständige Firma inklusive einer Deadline weiterzuleiten. Gleichzeitig findet eine zentrale Speicherung aller Informationen statt. Der Auftragnehmer behebt den angezeigten Mangel und kann die Fertigstellung der Leistung direkt in das System eintragen und an den Auftraggeber kommunizieren.