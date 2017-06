"Wir haben unsere Management-Plattform für die IoT-Vernetzung Control Center bereits vor mehr als zehn Jahren eingeführt", sagt Jahangir Mohammed, General Manager IoT bei Cisco. "Seitdem hat es sich zur größten IoT-Plattform mit mehr als 43 Millionen Geräten entwickelt. Jeden Monat kommen mehr als 1,5 Millionen Geräte hinzu. Aus den erfolgreichen Projekten mit unseren rund 11.000 Kunden haben wir gelernt, dass Unternehmen in verschiedenen Phasen der IoT-Einführung unterschiedliche Bedürfnisse besitzen. Deshalb führen wir heute die bislang größte Weiterentwicklung unserer IoT-Plattform Control Center in den Markt ein. Sie enthält ein flexibles Modell und neue Premium Services, um Kunden in allen Phasen zu unterstützen."

"Wir arbeiten mit Unternehmen aller Größen und Branchen weltweit zusammen", sagt Chris Penrose, President, IoT Solutions, AT&T. "AT&T Control Center - Advanced ist der nächste Schritt in der Bereitstellung differenzierter Plattform-Funktionen und -Lösungen für unsere IoT-Kunden. Diese Erweiterungen in den Bereichen Sicherheit, Analyse und Automatisierung ermöglichen unseren Kunden ein noch effektiveres Management ihrer IoT-Lösungen und die weitere Erhöhung ihres ROI."

"Als wir Jasper übernommen haben, versprachen wir der Branche, dass Cisco und Jasper mehr als die Summe der einzelnen Teile wird - dass wir gemeinsam etwas erschaffen würden, das viel besser ist", so Rowan Trollope, SVP und GM of IoT and Applications bei Cisco. "Jetzt haben wir dieses Versprechen erfüllt. Was wir im letzten Jahr aufgebaut haben, übertrifft sogar unsere hohen Erwartungen."