Die Frage aus Sicht des Datenschutzes ist: Was machen Facebook, Xing oder andere Plattformen wie WhatsApp mit (personenbezogenen) Daten, also mit "meinen" Daten? Diese Frage nach der Datennutzung innerhalb der sozialen Netze wird viel diskutiert. Im extremen Widerspruch zu dieser mehr als berechtigten Sorge steht die der Praxis, in den Unternehmen und im Besonderen in der sozialen Arbeit, zum Beispiel in Kindergärten und gemeinnützigen Vereinen.