Bis zum Jänner 2017 hatte Microsoft Zeit, um sein Betriebssystem in den Bereichen Datenschutz und Privatsphäre auf die Gepflogenheiten des Landes anzupassen.

Schon kurz nach dem Release im Sommer 2015 geriet Windows 10 ins Visier europäischer Datenschützer. Gewisse Einstellungen gaben den Anwendern zu wenig Klarheit darüber, welche Art von Daten gesammelt werden. In der Schweiz äusserte man sich vor allem vonseiten der Piratenpartei besorgt darüber, dass es keine Opt-In-Funktion gibt, um während des Setups einzelnen Datensammelaktivitäten zu widersprechen.

Dieser Umstand rief in Frankreich vor einem Jahr die französische Behörde Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) auf den Plan. Bis zum Januar 2017 hatte Microsoft Zeit, um sein Betriebssystem in den Bereichen Datenschutz und Privatsphäre auf die Gepflogenheiten des Landes anzupassen. Ansonsten hätten Bussgelder gedroht.