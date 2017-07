In Kombination mit einem Touch-Monitor sind zudem weitere Funktionen verfügbar. Dazu gehören Features rund um Kommentare sowie interaktive Funktionen für Whiteboards. Ein hochauflösender 4K-Monitor verbessert das Content-Sharing-Erlebnis weiter. Pano lässt sich laut den Informationen in alle vorhandenen Videoumgebungen integrieren.

Jeder im Raum kann sich drahtlos verbinden – von jedem Endgerät aus. Ermöglicht wird dies durch eine native Unterstützung der entsprechenden Anwendungen AirPlay und Miracast der Apple- und Windows-Betriebssysteme. Sind die Betriebssysteme nicht auf dem neuesten Stand der Software oder werden ältere Betriebssysteme migriert, füllt Polycom Pano die Lücke: Die Pano App kann auf PCs mit üblicher IT für Microsoft und Apple abgebildet werden und so über eine drahtlose Verbindung einzelne Apps oder den gesamten Bildschirm teilen. Bis zu vier verschiedene Inhalte können gleichzeitig abgespielt werden. HD-Qaulität mit bis zu 4k60 fps sorgt für eine gestochen scharfe Übertragung von Dokumenten, Videos, Bildern und Live-Kamera-Streams nebeneinander.

"Jeder kennt das Problem: Du sitzt im Meeting und möchtest schnell den Bildschirm teilen, um die Zahlen oder Präsentation gemeinsam durchzugehen – aber die Technik macht einen Strich durch die Rechnung. Der entsprechende Adapter oder ein Kabel fehlt oder das neue Smartphone ist noch nicht im System integriert", sagt Jens Brauer, Area Sales Vice President DACH, Eastern Europe, Middle East and Africa bei Polycom. "So wird viel Zeit und Energie verschwendet, die anderweitig genutzt werden kann. Die richtigen Tools ermöglichen eine leichte und intuitive Zusammenarbeit, bei der alle voneinander profitieren und produktiv arbeiten können. Kommentare in Echtzeit in gemeinsamen Präsentationen helfen außerordentlich."