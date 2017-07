Durch den neuen Ansatz ist auch keine aktive Internetverbindung mehr erforderlich. Das reduziere nicht nur den Energieverbrauch, sondern schütze zusätzlich auch die Privatsphäre, da keine Daten mehr verschickt werden, so Manik Varma, Senior Researcher bei Microsoft Research India. Die APIs lassen sich entweder mit C++ oder Python ansteuern.

Das kleinste Gerät, auf das sich die Forscher konzentriert haben, ist der Arduino Uno mit schlanken zwei KByte RAM. Die Algorithmen sind für Ja-oder-Nein-Aufgaben sowie für Multiple-Choice-Fragen geschrieben. Die Vorhersage ist also auf einen "wahren" Zielwert beschränkt. Mit der Entwicklung der ELL wolle man einen weiteren Schritt Richtung "Demokratisierung von KI" gehen, sagt Saleema Amershi, eine Human-Computer-Interaktionsforscherin bei Microsoft.

Projekt noch am Anfang

Microsoft weist in einer Beschreibung auf GitHub darauf hin, dass sich das Projekt noch ganz am Anfang befinde und deshalb noch einige Veränderungen zu erwarten sind. Diese könnten auch zur Inkompatibilität führen. Ein Tutorial erlaubt es Nutzern derzeit, die Bilderkennung auf einem Raspberry Pi mit einer Web-Cam zu testen.