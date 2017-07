Rund die Hälfte aller Betriebe haben keinen Plan für die digitale Transformation, so die aktuelle Studie "Industrie 4.0 in Österreich" vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie sowie Salzburg Research. Von 68 befragten Unternehmen sehen die meisten die Herausforderungen in der Umsetzung der Digitalisierung bei qualifizierten Mitarbeitern und Datensicherheit.