INZMO ermöglicht den Abschluss von Versicherungsprodukten via Mobile-App. "Heutzutage wollen viele Kunden sich einfach nicht mehr lange Zeit nehmen, um Versicherungen abzuschließen. Mit INZMO funktioniert der Abschluss in wenigen Schritten, quasi instant", sagt Meeri Klausen, Mitgründerin von INZMO.

"Wir richten uns an alle Österreicherinnen und Österreicher. Über die App kann jeder eine Versicherung abschließen. Ein paar Basisinformationen reichen aus, Video vom Fahrrad in der App direkt aufnehmen, und schon ist man fertig", erklärt Alexander Zeh, Country Manager Österreich. "Das Mobiltelefon ist immer dabei, viele Konsumenten schließen Verträge in vielen Bereichen nur mehr am Handy ab. Bei Versicherungsprodukten ist das nun endlich auch möglich: schneller, einfacher und smarter", so Zeh.