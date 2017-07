Samsung plant in spätestens zwei Jahren Festkörperakkus für Smartphones herzustellen. Damit sollen die Geräte sicherer und dünner werden. Ausserdem sind damit völlig neue Geräte-Designs möglich. Nach den Vorfällen mit explodierenden Akkus in der Modellreihe Galaxy Note 7 ist Samsung im Zugzwang. Die bisher üblichen Lithium-Ionen-Akkus bedürfen einer umfangreichen Kühlung, um eine Überhitzung und im schlimmsten Fall Entzündung zu verhindern. Eine solche Kühlfunktion ist bei Festkörperakkus hingegen nicht mehr nötig. Es ist schlicht keine entzündbare Flüssigkeit enthalten. Damit ist die Technologie nahezu unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Auch ein Auslaufen der (Elektrolyt-) Flüssigkeit, die durch den Kontakt mit der Luft oder Wasser ebenfalls entflammbar ist, entfällt.

Statt der Flüssig-Elektrolyte wird bei den Feststoff-Akkus auf ein Elektrolyt aus festem Material gesetzt. Der Ladungstransport erfolgt durch Sprünge von Ionen zwischen definierten Plätzen in der Matrix des Festkörpers. Festkörper-Bauteile erhöhen nicht nur die Sicherheit, sondern erlauben auch völlig neue Designformen der Geräte. Bei Lithium-Ionen-Akkus machen das Kühlsystem und sonstige Vorrichtungen bis zu 50 Prozent des Akkus aus. Da diese Einheiten nun wegfallen, wird der Bau von Dünnschichtakkus möglich.

Auch LG arbeitet an Festkörperakkus

In den nächsten ein bis zwei Jahren wolle Samsung die Entwicklung der neuen Akkus abschliessen und in Produktion gehen. Das teilte ein führender Manager von Samsung SDI, der namentlich nicht genannt werden wollte, dem Korea Herald mit. Samsung SDI ist eine Tochtergesellschaft von Samsung, die vor allem für die Produktion von Bildschirmen, Batterien und Akkus zuständig ist. Damit ist das Unternehmen allerdings kein Vorreiter bei dieser Technologie. Der Samsung-Manager geht davon aus, dass Konkurrent LG ähnliche Entwicklungen vorantreibt.