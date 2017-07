Auf der "Money20/20 Europe" kündigte Mastercard ein neues Whitepaper an, das sich mit den Herausforderungen und zukünftigen Chancen der Sharing Economy befasst. Das Whitepaper selbst basiert auf einer Untersuchung von Mastercard und The Future Agenda, die sich eingehend mit dem aktuellen Stand und der Perspektive der Sharing Economy befasst. Das Whitepaper "The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth" untersucht die Besonderheiten des sozioökonomischen Ökosystems, das die Menschen zu einer geteilten Nutzung von Unterkunft, Transport, Kauf oder Verkauf von Waren, nachfrageorientierten professionellen Dienstleistungen und Waren befähigt.