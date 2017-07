Apo-App: Neue Funktionen für größte österreichische Gesundheitsapp

Die "Apo-App Apotheken und Medikamente" der Österreichischen Apothekerkammer präsentiert sich in neuem Design und wurde weiter ausgebaut.

Die "Apo-App Apotheken und Medikamente" der Österreichischen Apothekerkammer bietet neue Funktionen. © Österr. Apothekerkammer

Personen, die mehrere Arzneien einnehmen müssen, finden diese in der neuen Apo-App der Apothekerkammer in einer Übersicht tageweise aufgelistet. Familienmanager, die auch Gesundheitsdaten ihrer Angehörigen verwalten, können Medikamente, Impfungen und Erinnerungen jetzt getrennt in mehreren Profilen speichern. Das Markieren von Apothekenfavoriten ermöglicht einen Schnellzugriff auf die Lieblingsapotheke. Damit wurden wieder Verbesserungsvorschläge zahlreicher Userinnen und User umgesetzt. Die Apo-App, mit mehr als 540.000 Downloads eine der größten Gesundheitsapps in Österreich, ist kostenlos für Android und iOS und jetzt auch für Tablets im App-Store erhältlich.

Neu: Mehrere Profile und Medikationsübersicht

Viele Apo-App-User benutzen die App, um ihre eigenen Medikamente und Impfungen digital zu verwalten und sich an die Einnahme und an Auffrischungen erinnern zu lassen. Diese Funktionen können nun übersichtlich und getrennt für verschiedene Personen genützt werden. "Die Möglichkeit, mehrere Profile anzulegen, ist besonders praktisch für die Gesundheitsmanager in der Familie, die beispielsweise auch die Impfpässe ihrer Kinder "smart" am Handy verwalten oder dafür sorgen, dass zu pflegende Angehörige nicht auf die Einnahme ihrer Medikamente vergessen", so Sales Director Oliver Hartl vom App-Entwickler bluesource mobile solutions.

Das Modul "Meine Medikamente" heißt nun "Medikation" und ist jetzt sehr ähnlich wie die Medikationspläne der Apothekensoftware aufgebaut. Neu ist hier ein Übersichtsplan, der die einzunehmenden Arzneien nach Tagen aufgelistet anzeigt: nach Uhrzeit geordnet, mit Dosierungsangabe und Einnahmehinweis, und ob eine Einnahmeerinnerung aktiviert ist. Ergänzt werden kann dieser Eintrag mit eigenen Notizen und einem eigenen Foto des Medikaments.

Bewährt: Apothekensuche, Medikamenteninfo, elektronischer Impfpass

Die Hauptfunktionen der App sind die Apothekensuche unter den 1.400 Apotheken in Österreich und die Medikamenteninfo. Die Apo-App bietet rasche und verlässliche Soforthilfe, wenn - vor allem außerhalb der normalen Öffnungszeiten - akut ein Medikament gebraucht wird oder der Beipacktext eines Arzneimittels nicht auffindbar ist. Sie zeigt an, wo sich die nächstgelegene Apotheke befindet und ob diese gerade geöffnet ist. Für einen Schnellzugriff auf bestimmte Apotheken, zum Beispiel die Stammapotheke, jene am Zweitwohnsitz oder im Ferienort, lassen sich jetzt in der Apothekensuche einzelne Apotheken als Favorit markieren.

Um Informationen zu allen 90.000 in Österreich gelisteten Apothekenprodukten (rezeptpflichtige Arzneien, rezeptfreie Medikamente, Homöopathika, Erste-Hilfe-Artikel, Kosmetika und Veterinärprodukte) nachschlagen zu können, sind in der Apo-App Gebrauchsinformationen, Warnhinweise, Fotos rezeptfreier Produkte und Anwendungsvideos hinterlegt.

Bei Verwendung der App als elektronischer Impfpass können die User jetzt die Impfungen und Auffrischungserinnerungen für sich selbst und für Angehörige getrennt und übersichtlich in einem eigenen Profil pro Person speichern.