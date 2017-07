Foxconn-Gründer und Chairman Terry Gou spricht auf der IFA

Foxconn ist einer der größten Hersteller von Elektronik- und Computerzubehör weltweit. Konzernchef Terry Gou wird am 2.9. 2017 erstmalig auf der IFA (3.-6.9.2017 in Berlin) im Rahmen des IFA NEXT nicht nur über seine Erfahrungen als weltweiter Elektronik-Zulieferer sprechen, sondern auch die Herausforderungen in der Markenführung einer global herausragenden Brand darstellen.

Terry Gou, Gründer und Vorsitzender von Foxconn © IFA/Messe Berlin

Die Foxconn-Keynote von Terry Gou wird im Rahmen des IFA NEXT die Bedeutung der vernetzten Lieferketten in globalisierten Märkten verdeutlichen und damit die Wertschöpfungskette der Elektronikbranche analysieren. Effizientes und qualitativ hochwertiges Sourcing bleibt die große Herausforderung für globale Marken und findet auch aus diesem Grund mit den IFA Global Markets eine noch größere Bühne im Rahmen der IFA in der STATION Berlin. IFA NEXT bündeltdie Innovationsformate der IFA - IFA Keynotes, IFA+Summit und IFA NEXT Showcases - und ist der globale Innovation-Hub der IFA.

Kurzer Überblick über Foxconn

Ermutigt durch die Vision, dass elektronische Produkte ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens sein würden, gründete der taiwanesische Geschäftsmann Terry Gou die Hon Hai Precision Industry Company, die Hon Hai / Foxconn Technology Group im Jahr 1975. Seine erste Fabrik in China eröffnete er 1988 in Shenzhen in der Provinz Guangdong. Dort befindet sich auch heute noch das größte Werk von Hon Hai Precision. Inzwischen fertigen mehr als eine Million Angestellte in Gous Firma Elektronik- und Computerbauteile für diverse Telekommunikations- und zahlreiche IT-Hersteller.

IFA-Eröffnungsrede hält Pieter Nota von Philips

Exklusive Einblicke in die Strategien der "Global Player" stehen bei den IFA International Keynotes im Fokus des Interesses. Eröffnet wird die IFA Keynote-Bühne am 1. September um 10.30 Uhr durch Pieter Nota, CEO Personal Health Businesses Royal Philips.