Design soll Funktion treffen

Samsara-Erfinder Dzikowski sieht den Vorteil im Design. "Wir haben verstanden, dass wir in einer Welt leben, die bereits smartes Reisegepäck hat. Was wir bringen, ist die Kombination aus Design und Funktion. Unser Slogan ist 'look smart und reise smart'". Der Name des Produktes bedeutet aus Sanskrit übersetzt "andauernde Bewegung", was die moderne Lebensweise beschreiben soll. Samsara versucht, sich genau daran anzupassen.