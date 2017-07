Laut dem Unternehmen wird die Lösung gegenüber gängigen Heizungs- und Kühlungssystemen um rund 40.000 Dollar günstiger sein. Dandelion ist im Moment in elf New Yorker Bezirken tätig, plant allerdings, in Zukunft in ganz Amerika preiswerte geothermische Konzepte auf den Markt zu bringen.