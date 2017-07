Immer für eine Überraschung gut: Microsoft Garage

Microsoft Garage tritt immer wieder mit innovativen und oft auch äusserst praktischen Lösungen in Erscheinung. So hat das Entwicklerteam in der Vergangenheit unter anderem das Windows-System-Tool "Mouse without Borders", die Android-Sperrbildschirme "Next Lock Screen" oder "Picturesque" sowie eine spezielle Excel-Tastatur veröffentlicht.