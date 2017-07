Das Gerücht lag schon länger in der Luft: Seit knapp zwei Jahren investiert Microsoft anscheinend nicht mehr aktiv in Windows Phone. Das war auch an der letzten Build-Entwicklerkonferenz von keinem Geringeren als dem Windows-Chef persönlich herauszuhören. Erst vor Kurzem spekulierten die Microsoft-Insider Mary Jo Foley und Paul Thurrott aufgrund ihren Quellen über einen vollständigen Rückzug aus dem Smartphone-Geschäft. Nun hat Microsoft zumindest ein offizielles Ablaufdatum von Windows Phone 8.1. Auf der Support-Seite benennen die Redmonder das End-of-Life-Datum für Windows Phone 8.1: den 11. Juli 2017.

Die Zukunft von Windows Phone?

Windows Phone 8.1 wurde ab 2015 von Windows 10 Mobile abgelöst. Angekündigt hatte Microsoft Windows Phone 8.1 im April 2014 und im selben Jahr schrittweise verteilt. Noch dürfte aber das Ende des mobilen Windows-Betriebssystems nicht besiegelt sein. So hat Satya Nadella selber schon in einem Podcast-Interview betont, dass Microsoft wieder Telefone schmieden werde und sprach dabei auch die Continuum-Funktion an, mit der man das Smartphone oder Tablet in eine Desktop-Umgebung verwandelt. Zudem sind voraussichtlich noch in diesem Jahr erste Geräte mit mobilen ARM-Qualcomm-Chipsets geplant, auf denen ein ganzes PC-Windows emuliert werden könne.

*Der Autor Simon Gröflin ist Redakteur von PCTIPP.