Von nun an benötigen Vorgesetzte eine rechtlichen Grundlage, um Daten von Bewerbern im Social Web zur Beurteilung heranzuziehen. Die Daten, die von Plattformen wie Facebook aufgegriffen werden, müssen relevant für die Arbeitsleistung sein. So geben es von der EU-Datenschutzbehörde veröffentlichte Richtlinien vor. Um zum Gesetz zu werden, müssen die einzelnen Staaten allerdings noch eine nationale Anpassung vornehmen.

Laut Lee sollen anstellende Firmen keine öffentlichen Inhalte von Bewerbern zu ihrem eigenen Nutzen verwenden dürfen. Bewerber müssen also schon frühzeitig informiert werden, ob das Unternehmen das Social-Media-Profil in ihre Entscheidung miteinbezieht. Man ist allerdings nicht verpflichtet, die Anfrage des möglichen Arbeitgebers anzunehmen.

Keine Überwachung

Die sogenannte EU-Datenschutz-Grundverordnung soll am 25. Mai 2018 in Kraft treten. Durch dieses Gesetz müssen viele große Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten ernennen, um die Einhaltung der Regeln zu garantieren. Die Alternative dazu ist eine Strafzahlung in Höhe von vier Prozent des globalen Umsatzes, was im Schnitt rund 20 Mio. Euro sind.