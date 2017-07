Wie bei einer klassischen E-Mail gilt, dass Inhalte aus unbekannten Quellen oder Absendern, die man nicht kennt mit Vorsicht zu genießen sind. Speziell bei APK-Dateien, also Apps, die nicht aus dem Play Store stammen, ist gewisse Vorsicht angezeigt. Solchen Dateien sollten keinesfalls blindlings die Installationsberechtigung erteilt werden. Was den Akkuverbrauch anbelangt: Selbst mit einem Datenkontingent von mehreren Gigabyte sollten große Dateien nicht unbedingt in Regionen mit schlechtem Mobilfunkempfang heruntergeladen oder versendet werden, weil die ständige Suche nach dem besten Antennensignal am Akku zehrt.

*Der Autor Simon Gröflin ist Redakteur von PCTIPP.