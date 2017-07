So wandeln Sie Youtube-Videos in mp3s um

Wir haben die besten mp3 Converter für YouTube zusammengetragen und zeigen, worauf Sie bei deren Gebrauch achten müssen.

In YouTube gibt es zahlreiche Videos mit guter Musik. Da sich GEMA und YouTube nach Jahren endlich über Abgaben geeinigt haben, stehen in Deutschland noch mehr Videos zur Verfügung, deren Sound sich problemlos in MP3-Dateien umwandeln lässt. Standardmäßig unterstützt YouTube leider nicht das Herunterladen von Videos und schon gar nicht die Umwandlung eines Videos in eine MP3-Datei. Es gibt aber zahlreiche YouTube MP3 Converter, auch Downloader genannt, die genau das machen. Sie geben im Tool die URL zum jeweiligen Video ein, legen fest welche Qualität die MP3-Datei haben soll und lassen dann das Video herunterladen und konvertieren. Viele YouTube MP3 Converter beherrschen auch eine Stapelverarbeitung. Das heißt, Sie legen eine Liste mit Videos an, die Sie herunterladen wollen, und der Converter erledigt den Rest für Sie. Anschließend stehen Ihnen die MP3-Dateien zur Verfügung. Die Converter sind auch in der Lage die Markierungen, Tags und andere Informationen der MP3-Dateien zu pflegen. Die Bedienung der Tools ist nicht sehr kompliziert, und auch für ungeübte Anwender schnell umsetzbar.

FREE YOUTUBE TO MP3 CONVERTER Das Tool "Free YouTube to MP3 Converter" (http://www.dvdvideosoft.com/) ermöglicht das Herunterladen von Videos aus YouTube und die gleichzeitige Umwandlung in MP3-Dateien. Die Qualität der MP3s lässt sich einstellen. Free YouTube to MP3 Converter erlaubt auch das Herunterladen mehrerer Videos hintereinander. Bei der Installation des Tools stehen weitere Werkzeuge der Entwickler zur Auswahl. Diese sollten deaktiviert werden, da Sie für das Herunterladen von Videos nur den MP3 Converter benötigen. Andere Programme, die das Tool automatisiert installiert, können Sie in der Systemsteuerung aber jederzeit wieder entfernen. Wählen Sie bei der Installation daher immer die benutzerdefinierten Optionen aus.

MP3s, die Sie auf diesem Weg erstellen, funktionieren auf allen MP3-Playern, auch auf iPods, iPhones und iPads sowie den verschiedenen Android-Geräten und natürlich auch im Auto und auf anderen MP3-Playern. Starten Sie das Free Studio, können Sie aus der Auswahl weitere kostenlose Tools herunterladen, die den Umgang mit YouTube erleichtern. So stehen Tools zum Download ganzer Videos zur Verfügung, Konvertierungstools von Videos zu iPod und iPhone und vieles mehr. Das bekannteste Tool ist aber der YouTube to MP3 Converter. Der Hersteller aktualisiert das Tool ständig. Lässt sich ein Video nicht herunterladen, aktualisieren Sie den Converter und versuchen Sie es noch einmal.

NO23 RECORDER Einer weiterer bekannter YouTube MP3 Converter ist der No23 Recorder von Ivan Bishof von der Seite http://www.no23.de/no23web . Auch dieses Tool ist leicht zu bedienen und kann auch andere Video- und Audioquellen nutzen, um Daten in MP3 umzuwandeln.

VDOWNLOADER - YOUTTUBE MP3 CONVERTER Ein ebenfalls weitverbreitetes Freeware-Tool ist VDownloader (http://vdownloader.com). Auch dieses Tool kann die Audiospur von YouTube-Videos auf die Festplatte laden und in MP3 umwandeln. Neben Audio-Downloads, kann VDownloader auch komplette Videos in den Formaten avi, mkv, mp4, mpg, vcd, svcd, dvd und flv herunterladen. Auch der Export in iPod- oder andere kompatible Formate ist möglich. Von der Freewareversion gibt es auch eine kostenpflichtige Variante für etwa 29€. Diese bietet zusätzlich ein Plug-In direkt für den Webbrowser sowie mehr Konvertierungsmöglichkeiten. Die Freeware-Version reicht den meisten Anwendern aber vollkommen aus.

YEPPHA CENTER FOR YOUTUBE Mit dem Center for YouTube (https://github.com/YePpHa/YouTubeCenter/wiki) können Sie Videos aus YouTube herunterladen und konvertieren, aber auch zahlreiche Einstellungen für das Anzeigen von Videos in YouTube ändern. Sie können Videos in einer Schleife abspielen, oder die YouTube-Oberfläche anpassen. Auch die Qualität von Videos und mehr steuern Sie mit dem kostenlosen Tool. Sobald Sie YouTube aufrufen, startet automatisch die Einstellungsseite der Erweiterung.

FREEMAKE VIDEO CONVERTER UND FREEMAKE VIDEO DOWNLOAD Der Freemake Video Converter (http://www.freemake.com/de) kann ebenfalls Videos aus YouTube herunterladen, aber auch konvertieren. Neben verschiedenen Video-Formaten können Sie auch hier MP3s erstellen lassen. Außerdem bietet der Hersteller auch die Möglichkeit Videos herunterzuladen. Dazu steht die ebenfalls kostenlose Software Freemake Video Downloader auf der Seite zur Verfügung.

FIREFOX DOWNLOAD HELPER - YOUTUBE MP3 CONVERTER IM BROWSER Sie müssen nicht unbedingt auf Zusatztools setzen, um YoutTube-Videos in MP3s zu konvertieren. Auch Browser-Erweiterungen sind dazu oft in der Lage. Ein bekanntes Add-In für Firefox ist DownloadHelper (http://www.downloadhelper.net). Dieses Add-On laden Sie über die Add-Ons-Erweiterung im Firefox herunter. Sobald das Add-On auf einer Internetseite ein Video findet, auch auf YouTube, ist das Icon animiert und Sie können über das kleine Dreieck beim Add-On die gefundenen Videos anzeigen und mit einem Klick herunterladen. Sie sehen bei YoutTube-Videos auch die verschiedenen Qualitätsstufen und können diese einzeln oder komplett herunterladen.

VIDEO DOWNLOAD HELPER - YOUTUBE MP3 CONVERTER FÜR CHROME UND FIREFOX Die Firefox-/Chrome-Browser-Erweiterung (http://www.downloadhelper.net) ermöglicht das Herunterladen von Videos bei YouTube. Neben YouTube werden noch weitere Portale unterstützt. Sie können mit dem Add-On auch Videos konvertieren. Dieses Add-On laden Sie über die Add-Ons-Erweiterung im Firefox herunter. Sobald das Add-On auf einer Internetseite ein Video findet, ist das Icon animiert und Sie können über das kleine Dreieck beim Add-On die gefundenen Videos anzeigen und mit einem Klick herunterladen. Sie sehen bei YouTube-Videos auch die verschiedenen Qualitätsstufen und können diese einzeln oder komplett herunterladen.

DOWNLOAD 5K PLAYER - DER KOSTENLOSE ALL-IN-ONE PLAYER UND AIRPLAY STREAMER Mit der Freeware "5K Player" (http://www.5kplayer.com/index-de.htm) können Sie alle Arten von Video- und Sound-Dateien abspielen. Auch das Herunterladen von Videos auf YouTube, Vimeo und über 300 anderen Internetseiten können Sie mit 5K Player durchführen. 5K Player unterstützt nicht nur herkömmliche Multimedia-Formate, sondern auch Full HD und darüber hinaus. Der Hersteller bietet noch ein weiteres, interessantes Produkt an, den WinX HD Video Converter Deluxe (http://www.winxdvd.com/hd-video-converter-deluxe). Das ist eine All-in-one Video-Software. Sie beinhaltet einen Ultra HD-Video-Konverter, Slideshow Maker, Video-Editor und YouTube-Player. Er gibt Ihnen die ultimative Kontrolle über SD, HD und 4K-Auflösung von Video-Dateien. Mit mehr als 320 Video-Codecs & 50 Audio-Codecs, bietet es die Möglichkeiten, schnell hochwertige Video-Konvertierung durchzuführen - ohne Drittanbieter.

VIDEOS FÜR SMARTPHONES KONVERTIEREN Neben den bereits beschriebenen Tools zum Herunterladen und konvertieren von Videos, gibt es auch Freeware-Programme die heruntergeladene Videos oder Audiodateien in andere Formate umwandeln können. Diese bieten eine meist bessere Qualität als Tools die alle Funktionen auf einmal beherrschen. Ein solches Beispiel ist die Freeware XMedia Recode. Diese beherrscht eine Vielzahl an Formaten die Sie auf der Webseite einsehen können. Natürlich sind die gängigsten dabei. Das Tool funktioniert sehr einfach. Sie wählen die Quelldatei aus, legen das Format fest und den Codec mit dem Sie die Datei umwandeln wollen. Anschließend wählen Sie noch Kodieren und die Umwandlung startet. Das Tool kann auch BlueRays öffnen und Profile speichern, sodass Sie Formate für iPhone und Co schneller finden und Dateien effizient umwandeln können.

*Thomas Joos ist freiberuflicher IT-Consultant und seit 20 Jahren in der IT tätig