Viel Geld für kein Geld In den USA verspricht Visa im Rahmen seiner "Cashless Challenge" 50 Kleinunternehmen bis zu 10.000 Dollar für Investitionen in nötige Upgrades ihrer Bezahltechnologien, wenn diese dafür künftig auf Barzahlung verzichten. Im Fokus stehen Restaurants und andere Shops, die Nahrungsmittel verkaufen. Ähnliches gilt in Großbritannien, wo Visa laut "Daily Telegraph" eine ähnliche Aktion vorbereitet. Tausende Pfund und kostenlose Upgrades auf Kontaktlos-Technologien sollen demnach britische Lokale zum Bargeldverzicht verleiten.

"Da 70 Prozent der Welt, also über fünf Mrd. Menschen, bis 2020 dank mobilen Geräten online sein werden, haben wir eine unglaubliche Chance, Händler wie Konsumenten über die Effektivität der Bargeldlosigkeit aufzuklären", sagt Jack Forestell, Visa Head of Global Merchant Solutions. Denn dem Kreditkartenunternehmen zufolge könnten allein in New York City Unternehmen 6,8 Mrd. Dollar mehr einnehmen und 186 Mio. Arbeitsstunden einsparen, wenn sie stärker auf elektronische Zahlungsmethoden setzen.