Microsoft veröffentlicht mit der Android-App Path Guide ein neues Indoor-Navigations-Tool. Damit soll es Nutzern möglich sein, Wege in großen Gebäuden wie Einkaufszentren, Flughäfen und ähnlichem besser zu finden. Da das GPS-Signal in Gebäuden nicht funktionsfähig ist, wird der Weg über die in vielen Smartphones integrierten Sensoren wie Geschwindigkeitsmesser, Kompass, Barometer, Gyroskop und ähnliches bestimmt.