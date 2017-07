User vertrauen Internet-Riese Amazon am meisten

37 Prozent aller Online-Bestellungen gehen an das US-Unternehmen.

Einkauf per Handy: User setzen voll auf Amazon. © twitter.com/LuckyCart_DE

Der Online-Versandhändler Amazon erfreut sich derartiger Beliebtheit bei Internetnutzern, dass mittlerweile rund 57 Prozent aller in den USA getätigten Online-Ausgaben an das US-amerikanische Unternehmen fließen. Das hat eine aktuelle Untersuchung der E-Commerce-Experten von Salmon ergeben.



Einzigartige Vielfalt

"Diese Ergebnisse lassen die harte Realität von Händlern sichtbar werden, die sich gegen die Bedrohung von Amazon rüsten müssen, indem sie starke digitale Services kreieren, die sowohl schnell sind als auch einen hohen Standard haben", erklärt Hugh Fletcher, Global Head of Consulting und Innovation bei Salmon. Für die Studie wurden 600 Internetnutzer befragt, die regelmäßig im Internet Bestellungen tätigen. Rund 73 Prozent der User geben zudem an, dass sie in nächster Zeit noch deutlich häufiger online einkaufen wollen.



57 Prozent der europäischen Befragten finden, dass Amazon die führende E-Commerce-Plattform ist. Ganze 72 Prozent der US-User sehen das genauso. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich zudem die Dash-Buttons von Amazon. Das sind externe markenspezifische Geräte, die mit dem WLAN-Router von Prime-Kunden verbunden sind. Sobald der darauf befindliche Knopf gedrückt wird, wird eine Bestellung des spezifischen Produktes an Amazon übermittelt. Diese simple Handhabung einer Bestellung hängt andere Anbieter um Längen ab.



Kontinuierliche Expansion

Rund 76 Prozent der 25- bis 34-jährigen User nutzen die Dash-Buttons bereits oder planen deren Anschaffung innerhalb der nächsten zwei Jahre. "Es scheint so, als wäre Amazon immer zehn Schritte vor anderen Händlern und die kontinuierliche Expansion in andere Märkte demonstriert seine Absicht, jede Industrie in Sichtweite einzunehmen", so Fletcher abschließend. Während in den USA bereits 57 Prozent aller im Internet ausgegebenen Umsätze von Amazon erwirtschaftet werden, sind es auch global bereits 37 Prozent.