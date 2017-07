Brian Møller Andersen ist Experte für exotische Phasen bei kondensierter Materie. Dazu gehören Phasen und Zustände, in denen Materialien andere Reaktionen als im Normalzustand zeigen. Andersen ist spezialisiert auf Supraleiter, also Geräte die elektrische Stimuli ohne Widerstand und ohne Energieverlust übertragen. Solche Supraleiter können in einer Vielzahl von Magneten gefunden werden - wie zum Beispiel im subterranen Teilchenbeschleuniger des CERN der Europäischen Organisation für Kernforschung.

Im Prinzip hat Hosono eine große Zahl an ultradünnen Eisenplatten übereinander gelegt und sie mit schweren Atomen an einander "geklebt". Das resultierte in einer Brettschicht-Konstruktion, welche bei minus 150 Grad Celsius enorm leitfähige Eigenschaften zeigte. Aber nicht einmal Hosonos Supraleiter sind wirtschaftlich rentabel. Und seit der Veröffentlichung seiner Arbeit bleibt nach wie vor eine Frage offen: Was ermöglicht die verlustfreie Leitfähigkeit in dem Brettschichtsystem und wie kann die Supraleitfähigkeit trotz ihrer Inkompatibilität mit Magnetismus in den Eisenplatten entstehen?